İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6579
  • EURO
    37,1704
  • ALTIN
    3152.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denver Nuggets sahasında 76ers'ı devirdi
Spor

Denver Nuggets sahasında 76ers'ı devirdi

NBA nefes kesen bir maç sahne oldu. Denver Nuggets, sahasında konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 144-109'luk skorla mağlup etti.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Denver Nuggets sahasında 76ers'ı devirdi
ABONE OL

Denver Nuggets, süperstarı Nikola Jokic'in sezonda 19'uncu triple-double'ını kaydettiği maçta Philadelphia 76ers'ı 144-109 mağlup etti.

Altı oyuncusu çift haneli sayılara ulaşan Denver'da Jokic, 27 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle oynadı ve son çeyrekte forma giymedi. Aaron Gordon 19 sayıyla, Julian Strawther ise 23 sayıyla maçı tamamladı.

76ers cephesinde Tyrese Maxey, sol dizindeki şişlik nedeniyle Joel Embiid'den yoksun olan takımına 28 sayı ve 10 asistle liderlik etti.

NBA'in 'Rakipler Haftası'nın bir parçası olan bu karşılaşmada son dört yılın MVP ödüllerinin sahipleri Embiid (2023) ve Jokic'in (2021, 2022, 2024) kozlarını paylaşması beklenmiş olsa da, Embiid'in bilimum sebeplerden ötürü 2019'dan beri Denver'da oynamama serisinin devam etmesi, kimileri için hayal kırıklığı oldu.

Nuggets, Perşembe gecesi Sacramento Kings'i ağırlarken, 76ers ise Cuma gecesi Cleveland Cavaliers ile oynamak için evine dönecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Knicks 99-95 Nets

Trail Blazers 116-107 Heat

Magic 93-109 Raptors

Wizards 88-111 Lakers

  • Denver Nuggets
  • Philadelphia 76ers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.