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Spor

Denver Nuggets seriyi son maça taşıdı

NBA'de Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

IHA14 Eylül 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:09
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NBA’de heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-98 kazanan Denver, seriyi eşitledi ve 3-3 yaptı. 7. ve son maça taşınan seriyi kazanan Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak.

Denver’da Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaund, Jamal Murray 21 sayı, 5 asist ve Gary Harris 16 sayı, 4 asistle takımına katkıda bulundu. Clippers’ta ise Paul George’un 33 ve Kawhi Leonard’ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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