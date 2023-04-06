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Spor

Denver Nuggets, tarihinde ilk kez sezonu Batı lideri olarak bitiriyor

NBA takımlarından Denver Nuggets, tarihinde ilk kez Batı Konferansı'nı lider bitirmeyi garantiledi.

6 Nisan 2023 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Denver Nuggets, tarihinde ilk kez sezonu Batı lideri olarak bitiriyor
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Denver Nuggets, geçtiğimiz gece Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki Memphis Grizzlies'in New Orleans Pelicans'a yenilmesinin ardından, konferans lideri olmayı garantilemiş oldu.

Normal sezonun bitimine üç maç kala 52-27'lik derecesiyle Nuggets, takim tarihinde ilk kez Batı Konferansı'nda seri başı lider olacak.

Grizzlies, Sacramento Kings ve Phoenix Suns ekipleri, Batı Konferansı'nda playofftaki sıralarını garantileyen diğer takımlar oldular. Beşinci sırada yer alan Golden State Warriors ile 11. sırada yer alan Dallas Mavericks ekipleri arasında ise dört galibiyet bulunuyor.

Denver, 2012-13 sezonundaki 57-25'lik derecesi de dahil olmak üzere önceki sezonlarda daha fazla galibiyet elde etmiş, ancak mevzubahis sezonu Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs'un arkasında, Bati Konferansı'nda üçüncü sırada tamamlamıştı.

Nuggets, Sirp pivot Nikola Jokic'in önderliğinde beş sezon üst üste playofflara katılmaya hak kazanmış oldu. Son iki sezonun MVP'si olan 28 yaşındaki süperstar, bu sezon Denver için 24,8 sayı, 11,9 ribaund ve 9,8 asist ortalamalarıyla oynuyor ve MVP ödülü için tekrar zirve adaylardan biri konumunda.

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