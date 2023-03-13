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Spor

Denver Nuggets'ı Nikola Jokic'in 'triple double'ı da kurtaramadı!

Denver Nuggets, all-star pivotu Nikola Jokic'in 'triple double' yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 122-120 mağlup oldu.

13 Mart 2023 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Denver Nuggets'ı Nikola Jokic'in 'triple double'ı da kurtaramadı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda ilk 6 mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'a konuk olduğu karşılaşmayı 122-120 kazandı.

Nets'te Mikal Bridges 25 sayı, Nic Claxton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 15 sayı, 16 asist, 6 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 3. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 35 sayı, 20 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Kariyerinde 35 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçtiği 3. maçı oynayan Jokic, bu alandaki listenin 2. sırasında yer alan Elgin Baylor'ı yakaladı. Bu istatistiklerle 11 maçı bulunan Wilt Chamberlain, rekoru elinde tutuyor.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 120-122

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-114

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 112-93

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 90-102

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 127-110

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 108-112

  • Nikola Jokic
  • Brooklyn Nets
  • Denver Nuggets

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