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  • Denver Nuggets'tan beklenmedik hamle! Malone gönderildi, Booth'la yollar ayrılıyor
Spor

Denver Nuggets'tan beklenmedik hamle! Malone gönderildi, Booth'la yollar ayrılıyor

NBA ekibi Denver Nuggets sezon sonu yaklaşırken beklenmedik karara imza attı attı. Ekip, başantrenör Michael Malone ve genel menajer Calvin Booth'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Denver Nuggets'tan beklenmedik hamle! Malone gönderildi, Booth'la yollar ayrılıyor
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NBA'de sezon sonuna doğru yaklaşılan dönemde Denver Nuggets, radikal kararlarla gündeme oturdu.

Ekip, başantrenör Michael Malone'un görevine son verildiğini ve genel menajer Calvin Booth'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör David Adelman geçici olarak yönetecek.

ESPN'den Ohm Youngmisuk'un haberine göre, kulüp içerisinde uzun süredir Malone ve Booth arasında bir "soğuk savaş" yaşanıyordu ve sezon sonunda bu ikiliden birinin görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Kroenke Sports and Entertainment'ın başkan yardımcısı Josh Kroenke yaptığı açıklamada, "Bu karar kolay alınmadı. Ancak takımımıza 2025 NBA şampiyonluğu yolunda en iyi şansı vermek adına böyle bir adım attık. Amacımız, Denver'a ve taraftarlarımıza yeni bir şampiyonluk kazandırmak," ifadelerini kullandı.

Malone, 2015'te başladığı Denver kariyerinde kulübü 2023 yılında tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Toplamda 471 galibiyetle kulüp tarihinin en çok maç kazanan koçu olarak kayıtlara geçti.

Booth ise 2017'de yardımcı GM olarak katıldığı Nuggets'ta 2020'de genel menajerlik koltuğuna oturmuştu.

Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Nuggets, son dört maçını kaybetti ve play-in hattının yalnızca yarım maç uzağında bulunuyor. Takımın sezon sonu programında Grizzlies, Kings ve Rockets maçları yer alıyor.

  • Denver Nuggets
  • Michael Malone
  • Calvin Booth

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