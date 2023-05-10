Denver, Phoenix karşısında seriyi 3-2 yaptı

Batı Konferansı Yarı Final 5. karşılaşmasında Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns'ı 118-102'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti. Nuggets'ta 29 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Bruce Brown 25 sayı, 5 ribaund, Jamal Murray 19 sayı, 6 asist ve Michael Porter Jr. da 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Suns'ta ise Devin Booker 28 sayı, 6 ribaund, Kevin Durant 26 sayı, 11 ribaund ve Deandre Ayton da 14 sayı, 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

Denver - Phoenix serisinin 6. müsabakası, 11 Mayıs'ta Phoenix'in ev sahipliğinde yapılacak.