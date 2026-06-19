Denver'dan Bogdan Bogdanovic'e yakın markaj

Denver Nuggets'ın serbest oyuncu piyasasında tecrübeli kanat oyuncusu Bogdan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

Meridian Sport'tan Dorde Matic'in haberine göre Nuggets yönetimi, Sırp yıldızı kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Bogdanovic'in mevcut takımı Los Angeles Clippers'ın oyuncu üzerindeki 16 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmasının beklenmediği ifade edildi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Denver'ın, Bogdanovic'i özellikle vatandaşı Nikola Jokic ile aynı takımda oynatmak istediği belirtiliyor.

İki oyuncunun yıllardır Sırbistan Milli Takımı'nda birlikte forma giymesi nedeniyle güçlü bir arkadaşlık ilişkisine sahip olduğu ifade edildi.

Bogdanovic geçen sezon sakatlıklarla mücadele ettiği için beklentilerin oldukça altında kalmış ve sezonu büyük ölçüde kayıp bir yıl olarak geçirmişti.

Buna rağmen deneyimli oyuncu kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

2.01 metre boyundaki kanat oyuncusu kariyerinde maç başına 14 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38'in üzerinde isabet oranıyla şut kullandı.

Nuggets'ın, Jokic'in etrafındaki dış şut tehdidini artırmak ve rotasyona tecrübeli bir skor opsiyonu eklemek amacıyla Bogdanovic'i önemli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtiliyor.