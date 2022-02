Denys Boyko'dan Beşiktaş ve Süper Lig açıklaması

15 Şubat 2022 Salı 11:49 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:49

Ukrayna Premier Ligi'nde devre arasına girilirken, Dinamo Kiev ikinci yarıya hazırlanmak için Antalya'da kamp yapıyor. Ukrayna temsilcisinin kalecisi ve 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Denys Boyko, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN ÇOK YABANCI FUTBOLCU VARDI"

Denys Boyko, hazırlık kampının çok güzel geçtiğini anlattı. Antalya'da hava şartlarının da iyi olduğunu belirten Boyko, "Türkiye ligi futbolda güzel bir ligdi. Türkiye Süper Ligi'nde her zaman atak yapan takımlar ön plandaydı. Benim Beşiktaş'ta oynadığım zamanda genelde çok yabancı vardı. Güzel bir süreç geçirdim. Çok güzel deneyim kazandım. Şu an kendi ligime ağırlık verdiğim ve çok yoğun olduğum için Türkiye'deki ligi fazla takip edemiyorum ama Türkiye Süper Ligi her zaman ön plandaydı" dedi.

'HER ZAMAN ÖN PLANDAYIZ'

Dinamo Kiev'deki çalışmalar ve hedeflerini DHA'ya değerlendiren Denys Boyko, "Biz her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımız. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Gerek Şampiyonluk Kupası, gerek Süper Kupa, gerekse Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak konusunda biz her zaman ön plandayız ve şampiyonluğa oynuyoruz" diye konuştu.

'ÇOK İYİ HAZIRLIK MAÇLARI YAPIYORUZ'

Ukrayna Premier Ligi'ndeki ikinci yarıya çok iyi başlayacaklarını ifade eden Denys Boyko, "Çok güzel şartlar var burada. Çok iyi hazırlık maçları yapıyoruz. Özellikle 3'ücü kampımızda hava durumu çok iyi. İnşallah güzel şekilde kampı geçirip ikinci turu da güzel bitirip şampiyon olacağız" dedi.