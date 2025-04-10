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Spor

Denys Boyko'dan Şenol Güneş itirafı! ''Beni hiç umursamadı''

2015'te büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Ukraynalı kaleci Denys Boyko, Sportua'ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in kendisini hiç dinlemediğini söyleyen Boyko, 'Zihinsel olarak hazır değildim, yalnız kaldım. Oynayacağımı sandım ama hayallerim suya düştü' dedi.

Akşam10 Nisan 2025 Perşembe 07:22 - Güncelleme:
Denys Boyko'dan Şenol Güneş itirafı! ''Beni hiç umursamadı''
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2015'TE UEFA Kupası'nda finale çıkan ve büyük sükse yapan Dnipro'nun kalecisi olarak Beşiktaş'a gelen Ukraynalı Denys Boyko, yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. Şimdi 37 yaşında olan deneyimli isim, Sportua'ya verdiği röportajda Şenol Güneş'in kendisini 'umursamadığını' söyledi: "Beşiktaş'a transferim bizzat Başkan'ın inisiyatifiyle gerçekleşti. Şenol Güneş beni hiç umursamıyordu. Beşiktaş'ın maçı varken hoca ile görüşmek istemiştim ama sözleşme imzalamam yönünde baskı yapıldı. Güneş, takımı hazırladığını ve yeni oyuncularla görüşmeye vakitlerinin olmadığını söyledi.

GELİP OYNARIM DİYE DÜŞÜNDÜM

Kaleci Tolga Zengin o dönem Beşiktaş kaptanıydı, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'le de aynı şehirdendiler ve çok iyi arkadaştılar. Tek sebep bu değil, baskıyı kaldıramadım. 3.5 yıl Ukrayna yılın kalecisi, milli takım oyuncusu ve UEFA madalyam ile geldim. Oynarım diye düşündüm ama yedektim. Takım birinciyken hoca kaleci değiştirmedi. Psikolojik olarak gelişime hazır değildim. Çünkü baskıyla başa çıkmama yardımcı olacak kimse yoktu etrafımda. Beşiktaş'ta elime şans geçtiğinde değerlendiremedim çünkü zihinsel olarak henüz hazır değildim. İlk maçımda da kafam yarıldı ve 13 dikiş atıldı.

BANA ŞAŞKINLIKLA BAKTI

Şenol Güneş ile birkaç kez konuşmamız oldu. Neden yanına gittiğimi anlamayarak bana şaşkınlıkla baktı. Çünkü bunun kendi kararı olduğunu ve meselenin de bu olduğunu söyledi. Beni hiç anlamadı, dinlemedi. Artık onunla konuşmaya gerek yoktu. Tolga'dan sonra takıma Fabri de dahil edildi. Anladım ki bana hiç güvenmiyorlar. Şampiyonluk yaşandı ama benim hayallerim suya düştü. Sözleşmem büyük olmasına ve şampiyonluğa rağmen menajerime hemen ayrılmak istediğimi söyledim.

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