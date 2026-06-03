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Spor

Denzel Dumfries, Real Madrid yolunda

Real Madrid'in, Inter forması giyen Denzel Dumfries ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Denzel Dumfries, Real Madrid yolunda
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İspanyol devi Real Madrid, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hollandalı yıldız Denzel Dumfries, Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde, Real Madrid ile Dumfries arasında tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtilirken, İspanyol ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Transferin bu gece itibarıyla tamamlandığı ve resmi işlemlerin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 28 maça çıkan Hollandalı bek, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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