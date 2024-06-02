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Spor

Depay: EURO 2024'ten sonra karar vereceğim

Sezonun sona ermesiyle Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Memhphis Depay, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2024 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Depay: EURO 2024'ten sonra karar vereceğim
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Adı Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki Memphis Depay, transfer açıklamasında bulundu.

"İSTEDİĞİM TAKIMA GİDEBİLİRİM"

Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Hollandalı yıldız, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim. Ancak hiçbir kulüple görüşmüyorum çünkü tek odak noktam EURO 2024!" dedi.

KARİYERİ IŞIL IŞIL

Uzun süredir üst düzey futbol oynayan ve Hollanda Milli Takımı'nın da değişmezlerinden biri haline gelen Memphis Depay, kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Manchester United, Olympik Lyon ve Barcelona gibi takımlarda da forma giydi.

BU SEZON DEPAY

Bu sezon 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist üretti. Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele edecek olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

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