İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1752
  • EURO
    53,0064
  • ALTIN
    6711.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Deplasman canavarı: Tiago Djalo!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında gol perdesini Tiago Djaló ile açtı; siyah-beyazlı savunmacı attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 20:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede siyah beyazlıların stoperi Tiago Djalo, gol perdesini açmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın takımı, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Asllani sağ ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası yakınında bulunan Djalo'nun kafa vuruşunun ardından top, kaleci Zafer'in sağından ağlara gitti.

Tiago Djalo, Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci golünü kaydetti. Antalyaspor deplasmanında ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, ikinci golünü de Gaziantep FK deplasmanına kaydetti.

Djalo böylelikle Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta iki gol kaydetmiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.