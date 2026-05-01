Deplasman canavarı: Tiago Djalo!

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede siyah beyazlıların stoperi Tiago Djalo, gol perdesini açmayı başardı.
Maça hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın takımı, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Asllani sağ ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası yakınında bulunan Djalo'nun kafa vuruşunun ardından top, kaleci Zafer'in sağından ağlara gitti.
Tiago Djalo, Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci golünü kaydetti. Antalyaspor deplasmanında ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, ikinci golünü de Gaziantep FK deplasmanına kaydetti.
Djalo böylelikle Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta iki gol kaydetmiş oldu.