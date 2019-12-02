Deplasman fobisi hortladı

YENİ Malatya’dan sonra Göztepe ile de berabere kalarak Süper Lig’de üst üste 2 deplasman maçında puan kaybeden Fenerbahçe’de deplasman kâbusu yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler’in, bu sezon dış sahada çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında 12 puan yitirmesi deplasman fobisinin hortlaması olarak değerlendiriliyor. Kanarya’nın son 2 sezonda ligde İstanbul dışında çıktığı 18 maçın 15’ini kazanamaması da bunu destekliyor. Fener, ligin ilk yarısında kalan 4 maçının ikisini deplasmanda Demir Grup Sivas ve Çaykur Rizespor ile oynayacak.