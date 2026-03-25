Deplasmanda 3 puan Mardin 1969 Spor'un

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasında Menemen FK, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Burak Akdağ, İsmail Semih İleri, Hasan Hüseyin Çilli
Menemen FK: Emir Akay, Eren Fansa (Yunus Emre Karagöz dk. 83), Göktürk Efe Görgün, Burak Bilgen, Eyüp Poyraz, Doğukan Emeksiz (Selim Can Sönmez dk. 46), Yiğit Kerem (Burak İnğenç dk. 77), Efe Taylan Altunkara, Erkan Gövercin (Fırat Arslan dk. 77), Baran Demiroğlu (Tibet Durakçay dk. 64), Arda Çolak
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mustafa Şengül, Miraç Acer (Şener Kaya dk. 46), Şahverdi Çetin (Abdullah Aydın dk. 74), Muhammed Ali Doğan (Bünyamin Balat dk. 46), Barış Sağır, Ahmet Ülük, Mertan Caner Öztürk (Mücahit Can Akçay dk. 65), Melih İnan (Mert Miraç Altıntaş dk. 65)
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Efe Taylan Altunkara (dk. 37) (Menemen FK), Şahverdi Çetin (dk. 28), Ahmet Ülük (dk. 53, dk. 88) (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Arda Çolak, Doğukan Emeksiz, Göktürk Efe Görgün, Burak Bilgen (Menemen FK), Yalçın Kılınç (Mardin 1969 Spor)