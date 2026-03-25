İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3632
  • EURO
    51,3889
  • ALTIN
    6477.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Deplasmanda 3 puan Mardin 1969 Spor'un

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. hafta karşılaşmasında Menemen FK, kendi sahasında ağırladığı Mardin 1969 Spor'a 3-1 mağlup oldu. Ahmet Ülük'ün iki golüyle öne geçen konuk ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.

IHA25 Mart 2026 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasında Menemen FK, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Akdağ, İsmail Semih İleri, Hasan Hüseyin Çilli

Menemen FK: Emir Akay, Eren Fansa (Yunus Emre Karagöz dk. 83), Göktürk Efe Görgün, Burak Bilgen, Eyüp Poyraz, Doğukan Emeksiz (Selim Can Sönmez dk. 46), Yiğit Kerem (Burak İnğenç dk. 77), Efe Taylan Altunkara, Erkan Gövercin (Fırat Arslan dk. 77), Baran Demiroğlu (Tibet Durakçay dk. 64), Arda Çolak

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mustafa Şengül, Miraç Acer (Şener Kaya dk. 46), Şahverdi Çetin (Abdullah Aydın dk. 74), Muhammed Ali Doğan (Bünyamin Balat dk. 46), Barış Sağır, Ahmet Ülük, Mertan Caner Öztürk (Mücahit Can Akçay dk. 65), Melih İnan (Mert Miraç Altıntaş dk. 65)

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Efe Taylan Altunkara (dk. 37) (Menemen FK), Şahverdi Çetin (dk. 28), Ahmet Ülük (dk. 53, dk. 88) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Arda Çolak, Doğukan Emeksiz, Göktürk Efe Görgün, Burak Bilgen (Menemen FK), Yalçın Kılınç (Mardin 1969 Spor)

  • Mardin 1969 Spor
  • Menemen FK
  • TFF 2. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.