  Deplasmandan 3 puan ile döndü! Galatasaray'dan 4 gollü zafer
Spor

Deplasmandan 3 puan ile döndü! Galatasaray'dan 4 gollü zafer

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin golleri Sane, Sallai ve Osimhen ve Icardi'den geldi. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 09:12
Deplasmandan 3 puan ile döndü! Galatasaray'dan 4 gollü zafer
ABONE OL

Roland Sallai, bu sezon ligde ilk kez gol attı.

Ligde 42 gün sonra ilk 11'de çıkan Yunus, 2 asist yaptı.

Barış Alper, yaptığı asistle katkı verdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikada net poziyonu değerlendiremedi. 5'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen, skoru değiştiremedi. 2 dakika sonra Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Leroy Sane, takımını öne geçirdi. 11'de ise Sallai rakip fileleri sarsarak Barış Alper'e asist yazdırdı. Cim-Bom, etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı. Antalyaspor, çıkarken yaptığı pas hatalarıyla kalesinde birçok tehlike yaşadı. Antalyaspor, ilk isabetli şutunu ilk yarının duraklama anlarında buldu. Ev sahibi ekip ikinci devrede daha sert bir oyunla Galatasaray'a karşılık verdi. Akdeniz temsilcisi, peş peşe kaleyi zorlasa da 56'da Yunus bir kez daha asistledi, bu sefer Osimhen attı. 69'da Streek'le farkı 2'ye indiren Erol Bulut'un öğrencileri, değişikliklerle etkisini kaybeden Galatasaray'a karşı net pozisyonları değerlendiremedi. Sarı-Kırmızılılar, 90+3'te Icardi ile skoru belirledi ve rahat bir galibiyetle Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.

