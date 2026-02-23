İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8446
  • EURO
    51,9262
  • ALTIN
    7256.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve takibini sürdürdü
Spor

Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve takibini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 48'e yükseltti.

AKŞAM23 Şubat 2026 Pazartesi 08:56 - Güncelleme:
Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve takibini sürdürdü
ABONE OL

Topun oyunda kalma süresi 56 dakika 22 saniye oldu.

Folcarelli 83'te sakatlanarak yerini Okay'a bıraktı.

Andre Onana yaptığı 6 kurtarışla yıldızlaştı.

İlk yarıda Gaziantep FK, özellikle savunma arkasına atılan toplarla Trabzonspor kalesinde tehlike yarattı. Nitekim Kırmızı-Siyahlılar, golü de bu yolla buldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Lungoyi'nin derin pasında topla buluşan Gassama, Bayo'yu gördü. Gineli forvet yaptığı tek vuruşla Onana'yı avladı. Trabzonspor'un cevabı çok gecikmedi. 24. dakikada tek paslarla atağa çıkan Bordo-Mavililer Augusto'nun golüyle beraberliği yakaladı. Tempoyu düşürmeyen Fırtına, 27'de Onuachu'yla 2-1 öne geçmesini bildi. İkinci yarıda skoru eşitlemek isteyen G.Antep, yaptığı bindirmelerle tehlike oluşturdu. Ev sahibinin baskısı karşısında Trabzonspor ise geriye yaslandı. Bordo-Mavililer'in Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Fırtına, maçın son anlarında Muçi'yle yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi. Puanını 48'e yükselten Trabzon, zirve takibini sürdürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.