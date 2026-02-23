Topun oyunda kalma süresi 56 dakika 22 saniye oldu.

Folcarelli 83'te sakatlanarak yerini Okay'a bıraktı.

Andre Onana yaptığı 6 kurtarışla yıldızlaştı.

İlk yarıda Gaziantep FK, özellikle savunma arkasına atılan toplarla Trabzonspor kalesinde tehlike yarattı. Nitekim Kırmızı-Siyahlılar, golü de bu yolla buldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Lungoyi'nin derin pasında topla buluşan Gassama, Bayo'yu gördü. Gineli forvet yaptığı tek vuruşla Onana'yı avladı. Trabzonspor'un cevabı çok gecikmedi. 24. dakikada tek paslarla atağa çıkan Bordo-Mavililer Augusto'nun golüyle beraberliği yakaladı. Tempoyu düşürmeyen Fırtına, 27'de Onuachu'yla 2-1 öne geçmesini bildi. İkinci yarıda skoru eşitlemek isteyen G.Antep, yaptığı bindirmelerle tehlike oluşturdu. Ev sahibinin baskısı karşısında Trabzonspor ise geriye yaslandı. Bordo-Mavililer'in Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Fırtına, maçın son anlarında Muçi'yle yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi. Puanını 48'e yükselten Trabzon, zirve takibini sürdürdü.