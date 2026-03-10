İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  • Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve yarışında hata yapmadı
Spor

Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve yarışında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bordo mavili ekip puanını 54'e yükseltti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 08:51 - Güncelleme:
Deplasmandan 3 puanla döndü! Trabzonspor zirve yarışında hata yapmadı
Trabzon'un kalecisi Onana çok sayıda pas hatası yaptı.

Son 7 maçta gol atan Onuachu, gol sayısını 20'ye çıkardı.

Hakem Cihan Aydın, ilk yarıda iki kez VAR'a gitti.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası G.Antep ve Karagümrük engelini kayıpsız geçen Trabzonspor, Kayseri deplasmanında da hata yapmadı.8. dakikada Kayserispor'un orta sahası Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 45+2'de Onuachu şık kafa vuruşuyla perdeyi açtı. 45+7'de yeni sahneye çıkan Nijeryalı yıldız bu kez penaltıdan topu ağlara gönderdi. Oulai'den pası alan Zubkov, orta alandan ceza sahasına kadar topu sürdü. Ceza sahasına girer girmez topu soluna çeken Zubkov'un şutu, önce direğe ardından Bilal'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu. Maçın son gölünü Kayseri'den Onugkha kaydetti. Zubkov, Onuachu oynadıkları harika oyunla geceye damga vurdular. 10 kişi kalmasına rağmen Kayserispor'un ise oynadığı etkili oyun ise gözlerden kaçmadı.

