Trabzon adına ligde son 5 golün 3'ünü Augusto attı.

Kocaeli, sakatlık nedeniyle 46'da kaleci değiştirdi...

Sarı kart gören Eskihellaç, Paşa maçında cezalı.

Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelede Trabzonspor istediği girişi yapamadı. Kocaelispor, coşkulu taraftarıyla bütünleşerek hakimiyetini sağladı. Ev sahibi ekibin en tehlikeli isimlerinden Petkovic sahneye çıkarak açılışı yaptı. Fırtına ise oyun işleyişi açısından forveti Onuachu'yu özlüyordu. Fatih Tekke'nin öğrencileri ilk devrede adeta yediği golden sonra kendine geldi. Mustafa Eskihellaç'ın gönderdiği ortada Augusto kafayı kullandı. G.Birliği deplasmanında da hava yollarında dikkat çeken yetenekli golcü takımını hareketlendirdi. İkinci devreye yine Kocaeli etkili başladı. Fırtına düzensizdi, rakibi organizeydi ama beceri eksikti. Son anlar rulete dönünce Trabzon'un kalitesi ortaya çıktı, geceyi Ernest Muçi kapattı: 1-2!