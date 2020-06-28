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Spor

Deportivo, Emre Çolak'ın golüyle 3 puanı kaptı

İspanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

28 Haziran 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:45
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Deportivo La Coruna'nın, Ponferradina'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Emre Çolak damga vurdu.

Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.

90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı. 

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