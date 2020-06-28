28 Haziran 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:45

Deportivo La Coruna'nın, Ponferradina'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Emre Çolak damga vurdu.



Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.

90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.