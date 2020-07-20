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Spor

Deportivo'nun maçı rakip takımda 7 futbolcuda Kovid-19 çıkması nedeniyle ertelendi

İspanya'da Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, Fuenlabrada takımındaki 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelendi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:27 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:27
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Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Fuenlabrada takımları, TSİ 22.00'de başlaması öngörülen maç için stadyuma gelirken, burada futbolculara yapılan Kovid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kişide pozitif sonucunun çıktığı bildirildi.

La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Spor Yüksek Konseyi yetkilileri yaptıkları toplantının ardından, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayı karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

SAĞLIK KOŞULLARI DÜZELİNCE OYNANACAK

Yapılan yazılı açıklamada, bu karşılaşma dışındaki 2. ligde sezonun son haftasının tüm maçlarının oynanacağı kaydedildi.

Madrid kentinin takımı olan Fuenlabrada'da futbolcuların sağlık koşullarının düzelmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı belirtildi.

Ligde son haftası öncesinde 48 puanla düşme hattının olduğu 19. sırada yer alan Deportivo'nun 3. lige düşmemesi için mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.

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