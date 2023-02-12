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Spor

Depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için Göksel Gümüşdağ'dan başsağlığı mesajı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, depremde hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 20:21 - Güncelleme:
Depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için Göksel Gümüşdağ'dan başsağlığı mesajı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kaleci antrenör Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Göksel Gümüşdağ, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un yaşadığımız acı deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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