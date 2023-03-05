Depremzede İskenderunspor, yeni hocası Levent Şahin'le çıktığı ilk maçı kazandı

Depremlerde tesisleri ve stadı zarar görmesine rağmen ligden çekilmeyen İskenderunspor, 25. haftada Eyüp Stadı'nda karşılaştığı Zonguldak Kömürspor'u Nadir Çiftçi'nin 61. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran İskenderunspor, averajla üçüncü sırada yer aldı. Zonguldak Kömürspor ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

İskenderunspor takımı maça, üzerinde depremde hayatını kaybeden kulüp çalışanlarının fotoğrafları ile "Asla unutmayacağız" yazısının bulunduğu pankartla çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde çalışan İskenderunspor, ligde kalan maçlarını Eyüp ve Pendik statlarında dönüşümlü olarak oynayacak.

ŞAHİN: "BU, YAPMAM GEREKEN BİR HAREKETTİ"

Deprem felaketinden sonra ücret almadan İskenderunspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Levent Şahin, "Bu sadece yapmam gereken bir hareketti. Ben kendimce doğru olanı yaptım. Oyuncular da sahaya koydukları performansla beni yanıltmadılar." dedi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, Türkiye'nin çok büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin kayıpları var. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, halkımız... Ama hayat devam ediyor. Bu kadar kaybımızın arasında sabaha karşı Nadir Çiftçi'nin bebeği dünyaya geldi. Kendisine müsaade etmeme rağmen, 'Takımla beraber olmak istiyorum.' dedi. Bence burada bir his oluştu. Umarım sonunda hem biz hem oyuncular hem de güzel memleketim için klas bir şekilde bitiririz. Galibiyetten dolayı hepsini tebrik ediyorum."

Galatasaray başta olmak üzere futbol camiasından önemli destek gördüklerini anlatan Şahin, "Her zaman kendimi, beni Levent Hoca yapan Galatasaray camiasına ait hissediyorum. Onlar benim dostlarım, ailem. Takıma her yönden destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.