Depremzedeler için oynanacak Kocaelispor - Sakaryaspor maçı öncesi ortak toplantı

Marmara Bölgesi'nin iki ezeli rakibi Kocaelispor ve Sakaryaspor, 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de özel maç yapacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın tüm gelirleri AFAD ve Kızılay'a bağış yapılarak deprem bölgesine gönderilecek. Bilet fiyatları 99 TL ile 500 TL arasında değişiklik gösterirken, protokolde maçı izleyecek olan herkesin AFAD ve Kızılay'a 500 TL bağışladıktan sonra dekontu kulüp yetkilisine gönderileceği öğrenildi. İki kentin trafik plaka kodları olan 41. ve 54. dakikalarda ise tüm tribün 'Türkiye' diye tezahürat yapacak. Bugün Kocaeli'de iki kulübün yönetim kurulları bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

ENGİN KOYUN: "İKİ CAMİAYA DÜŞEN, TRİBÜNLERİ TIKLIM TIKLIM DOLDURUP TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEK"

Toplantıda ilk olarak ev sahipliği yapacak olan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun konuştu. İki kent ve camialar olarak depremzedeleri yalnız bırakmayacakları mesajını vermek istediklerinin altını çizen Koyun, "Depremden önce de Sakaryaspor başkanımızla dostluk mesajlarımız vardı. Oradan da cesaret alarak başkanımızı aradım, sağ olsun kendisi de 'Seve seve, birlikte bu işi yapalım' dedi. Bir nebze de olsa o bölgemizin insanına bir katkımız olsun, psikolojik olarak desteğimiz olsun anlayışla birlikte karar aldık. Ebedi dost olan, rekabeti olan ama zor günde de kol kola, omuz omuza, ülkesi için elinden geleni en iyi şekilde yapan ve yapmaya devam eden iki camia olarak bir aradayız. İki camiaya düşen; 22 Şubat'taki maçta tribünleri tıklım tıklım doldurup Türkiye'ye bir mesaj vermek. Depremzedelerimizin yalnız olmadığı, Sakarya ve Kocaeli olarak hep birlikte yanlarında olduğumuzun bir mesajı olarak buradan toplanacak kaynağın tamamı deprem bölgesine gönderilecek" dedi.

"İKİ CAMİAYI, ONLARIN DERDİYLE EN İYİ DERTLEŞECEK İKİ TOPLUM OLARAK GÖRÜYORUZ"

17 Ağustos 1999 depreminin büyük acılarını yaşamış iki şehir olarak deprem bölgesindeki vatandaşların halinden en iyi kendilerinin anlayacağını vurgulayan Başkan Koyun, "Burası iki kentiyle beraber Türkiye'nin en büyük sanayisi, 3 milyonun üzerinde insan topluluğunun olduğu bir bölge. Şehirlerimizde yaşayan başta sanayi kuruluşlarımızdan, sendikalarımızdan, tüm siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarından, özellikle gençlik ve kadın kollarından olağanüstü bir destek bekliyoruz. Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin maçta 90 dakika boyunca destek vermelerini arzu ediyoruz. Bazen teşekkürü de hak edene vermek gerekir. İki gün önce Trabzonspor'un Basel ile maçı vardı. Ben, Trabzonspor başkanı, camiası ve taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'ye güzel bir birliktelik verdiler. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, tüm futbolseverlerle önemli bir mesaj verdi. Bugün birlik günü, bugün tek yürek olma günü. Bu mesajı biz Sakarya ve Kocaeli taraftarlarımızdan da aynı ruh, aynı heyecan, aynı duruşla 90 dakika tek yürek olmalarını özellikle rica ediyorum. İki şehir olarak, 1999 depreminde en büyük acıyı yaşayan bir toplumuz. O yüzden diyoruz ki, Türkiye'de ilk biz başlatıyoruz ve onları en iyi biz anlıyoruz. İki camiayı, onların derdiyle en iyi dertleşecek iki toplum olarak görüyoruz" diye konuştu.

CUMHUR GENÇ: "BU ORGANİZASYONU YAPMAK ŞEHRİN EN BÜYÜK STK'LARI OLAN BİZ KULÜPLERE DÜŞERDİ"

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ise, her iki kentin de en büyük sivil toplum örgütünün kulüpler olduğunu belirterek, "Sakaryaspor ve camiası olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Yıllardır her zaman söylediğimiz bir şey var; bizim yeşilimiz aynı, siyahımız aynı, yaşadığımız depremde acılarımız aynı. Arada 40 kilometre olan iki farklı şehir gibi gözüken ama ticaretleri ortak, kız alıp vermeleri, akrabalıkları ortak olan tek bir şehiriz. Çarşamba günü oynayacağımız maça, bir futbol maçı olarak bakmıyoruz. Sağ olsun Engin başkanımız aradığında, seve seve kabul ettik. Oradaki insanlara ufak da olsa katkımız olacaksa, bir nebze olsun onları mutlu edebileceksek Sakaryaspor olarak bunu yapmaktan mutluluk duyarız. Kocaelispor ve Sakaryaspor, şehrinin en büyük sivil toplum örgütleridir. Şehrin toplandığı tek ortak çimentosu sizde nasıl Kocaelispor ise bizde de Sakaryaspor. Bu organizasyonu yapmak da şehrin en büyük STK'ları olan biz kulüplere düşerdi. Bundan sonraki beklentimiz, inşallah 1 tane boş koltuk olmadan alnımızın akıyla bu maçtan çıkacağız. Dostluk, sevgi, komşuluk içinde, en ufak münferit bir olay olmadan; dostluğun ve kardeşliğin nasıl olduğunu, yaraların nasıl sarılacağını tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.