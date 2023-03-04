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Spor

Depremzedeler için ücretsiz kombine bilet

Gençlerbirliği Kulübü, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara, ücretsiz kombine bilet temin edileceğini duyurdu.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Depremzedeler için ücretsiz kombine bilet
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Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına dikkati çekerek, "Felaket sonrası sevdiklerimizi, yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşarken; depremden etkilenen vatandaşlarımızın zorlu koşullarda verdiği yaşam mücadelesiyle hüzünlendik. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren, gücümüz yettiği ölçüde, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını maddi ve manevi olarak el birliğiyle sarmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, depremzede vatandaşlarımızın sosyal hayata yeniden uyum sağlayabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullanan Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 11 şehrimizden Ankara'ya gelen bütün futbolseverleri, Gençlerbirliği bayrakları ile Eryaman Stadyumu'nda buluşmaya davet ediyoruz. Kalan iç saha maçlarımızda takımımızı desteklemek isteyen bütün depremzede vatandaşlarımızın Eryaman Stadyumu önünde bulunan Passolig gişelerine kimlikleriyle birlikte gelmeleri yeterlidir. Kombine biletler kendilerine ücretsiz olarak temin edilecektir. 11 farklı şehirden başkentimize gelen ve hayata sarılarak, yaşama yeniden tutunmaya çalışan tüm kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonuna vesile olmak, Gençlerbirliği camiası için önem arz etmektedir. Bu vesileyle bütün Ankaralıları da depremzede vatandaşlarımız ile birlikte Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği'ni zorlu mücadelesinde yalnız bırakmamaya çağırıyoruz."

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