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Spor

Depremzedeler yararına oynanacak olan Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak ve geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Depremzedeler yararına oynanacak olan Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışta
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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve tüm geliri depremzede vatandaşlara bağışlanacak hazırlık karşılaşmasının biletlerinin satışına başlandı.

Biletler, "https://passo.com.tr/tr/etkinlik/alanyaspor-galatasaray-hazirlik-mac-bileti-passo/4605319" linki üzerinden alınabilecek.

Bu arada Corendon Alanyaspor da aynı maçla ilgili paylaşımda bulundu. Karşılaşmanın Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, bilet satış paylaşımını bu tweeti alıntılayarak gerçekleştirdi.

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