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Spor

Depremzedeler yararına oynanacak Sakaryaspor - Kocaelispor maçı öncesi başkandan çağrı

Tüm gelirin depremzedelere bağışlanması adına oynanacak Sakaryaspor-Kocaelispor müsabakası öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, “22 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak yardım maçında bir tane boş koltuk bırakmadan yerimizi alacağız” dedi.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Depremzedeler yararına oynanacak Sakaryaspor - Kocaelispor maçı öncesi başkandan çağrı
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Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında hazırlık müsabakası gerçekleşecek. Müsabakadan elde edilen tüm bilet gelirleri ise asrın felaketinin yaşandığı bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

22 Şubat Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak maç öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, "Yeşilimiz ortak, siyahımız ortak, acımız ortak. İki kardeş şehir, tek tribün olarak 22 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak yardım maçında bir tane boş koltuk bırakmadan yerimizi alacağız. Depremzede kardeşlerimizin acısını sahipleniyor, bir nebzede olsa yaralarına merhem olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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