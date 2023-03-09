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Spor

Depremzedelere Ruud Gullit desteği

Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'ten, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Depremzedelere Ruud Gullit desteği
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'ten geldi.

Gullit, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamanda Türk halkının desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri tahrip etti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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