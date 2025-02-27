Depsaş Enerji'nin konuğu lider Beşiktaş

Şanlıurfa'yı Erkekler Süper Ligi'nde temsil eden DEPSAŞ Enerji hentbol takımı, Vedat Pars Sezonu 19. haftasında 28 Şubat 2025 Cuma Günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

DEPSAŞ Enerji'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, Beşiktaş gibi köklü bir kulübü Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Sportif Direktör İpek, bu sezon süper ligde oynadıkları maçlarla hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, " Bu kez rakibimiz Beşiktaş ve bu maçın önemi açıkça ortada. Rakibimizi yenmemiz durumunda hem rakibimize ilk mağlubiyetini yaşatmış olacağız hem de Avrupa kupalarına katılım için önemli bir virajı geçmiş olacağız. Şanlıurfa'da yaşayan bütün sporseverleri, bu önemli maçı izlemeye ve kulübümüzü desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

DEPSAŞ Enerji başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken DEPSAŞ Enerji, 18 haftada 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı. Topladığı 28 puanla maç fazlasıyla 2. sırada yer alan kulüp, hedefini kalan 4 maçı en az kayıpla kapatarak Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Ligde namağlup olarak yoluna devam eden Beşiktaş ise oynadığı 16 karşılaşmada 15 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu elde ettiği 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.