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Spor

Derbi Avrupa basınında! ''Beşiktaş'tan Mourinho'ya gollük pas''

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi, Avrupa basınında büyük ses getirdi. İtalyanlar, 'Beşiktaş, Mourinho'ya gollük pas verdi.' başlığını attı. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR31 Mart 2025 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Derbi Avrupa basınında! ''Beşiktaş'tan Mourinho'ya gollük pas''
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Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ezeli rakibinin namağlup unvanını bitiren Siyah-Beyazlılar büyük sevinç yaşıyor. Beşiktaş'ın, G.Saray'ın yenilmezlik serisine son vermesi dünya basınında ses getirdi. Jose Mourinho perspektifinden bakılan haberlerde, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye yeniden doğma fırsatı verdiği vurgulandı. İtalya'nın ünlü gazetelerinden Tuttomercato'nun, "Beşiktaş, Mourinho'ya gollük pas verdi" manşeti dikkat çekti.

MOURİNHO HALEN ÇETİN CEVİZ Mİ!

Onefootballit: "Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisini bitirdi ve şampiyonluk yarışını ateşledi. Rafa Silva muhteşem bir mega solo yaptı. Lucas Torreira çekicini çıkarıp vurdu ama bu kurtarmadı." Arenanapoli: "Osimhen Mertens ilk kez kaybetti. Osimhen çok öfkelendi. Bu yenilgi Galatasaray için pahalıya patlayabilir. Jose Mourinho kendisinin halen çetin ceviz olduğunu ve rekabetçi bir durumda olduğunu ispatlayabilir." Tuttonapoli: "F.Bahçe, Beşiktaş sayesinde 8 hafta kala lideri yakalama şansına sahip."

BOĞAZ'IN DERBİSİ BEŞİKTAŞ'IN

AS: "Boğaz'ın derbisinde Beşiktaş, Morata'nın takımı Galatasaray'ı üzdü. Morata ilk derbisine renk katamadı, hedefi F.Bahçe derbisi. Bu sonuçtan en çok memnun olan takım Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si oldu." Besoccer: "Beşiktaş, rakibinin yenilmezlik serisini bitirdi." Abola: "Mario, Rafa ve Gedson parladı. G.Saray'ın şansı daha azaldı. Portekizliler, Mourinho'ya yardım eli uzattı." Tuttomercato: "Beşiktaş, şampiyonluk yarışını yeniden ateşledi ve Jose Mourinho'ya gollük pas verdi."

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