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Derbi heyecanı artıyor! İlk görüntüler gelmeye başladı

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi geri sayım sürüyor.

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Fenerbahçe’nin amacı uzun yıllardır devam eden seriyi sürdürmek. Galatasaray ise bu kez deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yolunda önemli virajı dönmek istiyor. Dev maç öncesi Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de toplanmaya başladı. Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe derbisi için yola çıktı; başkan Mustafa Cengiz sarı kırmızılı taraftarları stattan uğurladı.

Türkiye merakla Fenerbahçe Galatasaray maçını bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy'de toplanmaya başladı. Taraftarlar, Kadıköy Boğa Heykeli çevresinde tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı bekliyor.

GALATASARAY TARAFTARI YOL AÇIKTI

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için yola çıktı; başkan Mustafa Cengiz sarı kırmızılı taraftarları stattan uğurladı. Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e doğru yola çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı taraftarları stada gelerek uğurladı.

MUSTAFA CENGİZ: HER ŞEYİN BİR SONU VARDIR

Maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Cengiz, "Gönlümden geçen Galatasaray için en iyi skor. Neyse o olsun. Taraftarıma, esenlik içinde, huzur içinde bir maç diliyorum. Bunu özellikle rakip takımın sağlayacağına inanıyorum. Biz onları en iyi şekilde ağırladık. Benim için taraftarımın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Taraftarımı en mutlu edecek sonucu bekliyoruz. Galatasaray için en hayırlı, en güzel sonucu bekliyoruz. Sahada ölümüne, dürüst ve adil bir yönetim altında, her iki tarafa da haksızlık yapılmadan bir yönetim diliyorum" dedi.

Galatasaray'ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanından galibiyet çıkaramamasına değinen Mustafa Cengiz, "Buna devamlı gelenek diyorlar, böyle bir gelenek yok. Bazen üst üste yenilirsiniz, üst üste yenersiniz. Bu gayet doğal bir şey. Bu da biraz uzun sürmüş, doğru. Ama bir şekilde bunun biteceğinden emin olabiliriz. Her şeyin bir sonu vardır ve o son bugün inşallah bir ilk olur diye umut ediyorum" diye konuştu.

1 MiLYAR 197 MiLYON TL’LiK MAÇ

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 197 milyon TL. Sarı-Kırmızılılar, 93 milyon 500 bin euro ile ligdeki en değerli takım konumunda. Fenerbahçe’nin oyuncularının değeri ise 90 milyon 100 bin euro. Sarı-Lacivertliler, bu değerle de G.Saray’ın ardından ligin en değerli 2. takımı durumunda. Günlük kura göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 197 milyon.

LUYiNDAMA VE MARCAO CEZALI!

 F.BAHÇE’NİN parçalarındaki en önemli eksiklik Mehmet Ekici. Sarı-Kırmızılılar, rakibine göre daha şanssız durumda. Terim’in savunmadaki as 2’lisi Marcao ve Luyindama cezalı! Aslan, devre arasında yaptığı bu iki önemli takviyesini, derbide kullanamayacak. Sarı-Lacivertliler’de en çok merak edilen iki konu ise; Valbuena’nın oynayıp, oynamayacağı ve Zajc-Tolgay seçimi. Terim’in hamleleri kestirilebilirken, Yanal’ın bu 3’lüyü oynatması bekleniyor.

G.SARAY 8 MAÇTIR YENEMiYOR

 SAHASINDA rakibinize ezici üstünlüğü bulunan Sarı-Lacivertliler, Sarı-Kırmızılılar’a 4.5 yıldır içeride ve dışarıda kaybetmedi. F.Bahçe, son olarak Türk Telekom’da 2014-15 sezonunda oynanan maçta 2-1 yenilmişti. Ligdeki son 8 karşılaşmada Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 5 kez de beraberlik sonucu çıktı. Galatasaray, ezeli rakibini lig dışında, Türkiye Kupası Finali’nde 26 Mayıs 2016’da 1-0’lık sonuçla devirmiş ve kupaya uzanmıştı.

EN ÇOK ALINAN SONUÇ 1-0

İKİ takımın 110 yıllık geçmişinde, geride kalan 338 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. İki ezeli rakibin arasındaki maçlarda 73 kez 1-0’lık sonuç ortaya çıktı. 48 kez de 2-1’lik skor var. F.Bahçe’nin galibiyet sayısı 146, Galatasaray’ın ise 123. Gol sayılarında da 534-484’e Fenerbahçe’nin üstünlüğü var.

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