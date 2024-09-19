Son olarak sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Uzun yılların ardından lige bu şekilde hızlı bir giriş yapan Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ön plana çıktı. Gaziantep FK galibiyeti Okan Buruk'un, Sarı Kırmızılı ekibin başında bir sezonda 5'te 5 yapan ikinci Türk teknik direktör olmasını sağladı. Daha önce Fatih Terim bunu başarmıştı. Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 1998- 99 sezonuna yine 5 galibiyetle start vermişti.

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Başarılı çalıştırıcı, Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe mücadelesine çalışmaya başladı. Cim-Bom'un başında ligde iki kez Kadıköy'de Kanarya'ya rakip olan Buruk, bu müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. 2022-23 sezonunda ezeli rakibini 3-0'lık skorla deviren Aslan, geçen sezon ise 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Gaziantep FK maçı sonrası 0-0 biten maçın tatsız olduğuna vurgu yapan Buruk, "Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız" dedi.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK

Özellikle 2022-23 sezonunda derbilerde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Galatasaray, yine aynı şekilde sahada olmak için özel olarak hazırlanacak. Daha önce Jorge Jesus ve İsmail Kartal ile rakip olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez dünyaca ünlü Jose Moruinho ile karşı karşıya gelecek. Buruk, hem Fenerbahçe galibiyeti ile şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak hem de Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ayrıca Okan Buruk 3 puanla birlikte dönerek Fatih Terim'i geçip lige en iyi başlangıç yapan teknik adam unvanını alma peşinde