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Spor

Derbi için seyirci kararı çıktı! Beşiktaş taraftarı Trabzon'da olmayacak

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına siyah beyazlı taraftarların stada alınmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Derbi için seyirci kararı çıktı! Beşiktaş taraftarı Trabzon'da olmayacak
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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