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Derbi kadar önemi var

Beşiktaş’ın hocası, “Son 8 maçta 6’sı üst üste olmak üzere 7 galibiyetimiz var. Malatya önünde bu seriyi sürdürmeliyiz. Fenerbahçe derbisini daha sonra düşünmeliyiz” dedi. Gökhan ve Burak sarı kart sınırında bulunuyor.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi takımına önemli uyarılarda bulundu. Sezona iyi başlayamadıklarına dikkat çeken Siyah-Beyazlılar’ın hocası, “Ancak son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Son 6 maçtır da üst üste kazanıyoruz. Malatya maçında bu seriyi sürdürmeliyiz” dedi.

3 PUAN MUTLAKA BİZİM OLMALI

Futbolda her zaman oynanacak ilk maça konsantre olmak gerektiğine vurgu yapan Avcı, “Gelecek hafta F.Bahçe ile zorlu bir derbi oynayacağız. Fakat biz öncelikle sahamızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor mücadelesini kazanmaya odaklanmalıyız. Bu müsabaka derbi kadar önemli. Taraftarımızın desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmalıyız” diye konuştu.

GÖKHAN&BURAK’TA SARI ALARM

Beşiktaş’ta bugün Yeni Malatyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan sarı kart gören olursa Kadıköy’deki Fener derbisinde forma giyemeyecek. Çift sarıdan veya direkt kırmızı kart görenler ise cezasını 18 Aralık’ta kupadaki 24 Erzincan rövanşında çekecek.

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