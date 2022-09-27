İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4973
  • EURO
    17,759
  • ALTIN
    969.998
  • BIST100
    3265.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi Emre Mor sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi
Spor

Derbi öncesi Emre Mor sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Emre Mor'dan Fenerbahçelileri sevindiren haber geldi. Deplasmanda derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Emre Mor'un karşılaşmada sahada olabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Eylül 2022 Salı 19:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Ağrıları nedeniyle 2 antrenmana çıkamayan Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin son idmanına katılan Emre Mor'un Beşiktaş maçında sahada olabileceği kaydedildi.

EMRE MOR, ANTRENMANA ÇIKAMIYORDU

Fenerbahçe'de Emre Mor, ağrıları olması nedeniyle son 2 antrenmanda yer almamıştı. Ancak 25 yaşındaki yıldız oyuncu son yapılan antrenman maçında yer aldı. Emre Mor'un durumu derbi gününe kadar takip edilecek.

EMRE MOR FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenilen Emre Mor için son kararı teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği ve 25 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de yer verip vermeyeceğinin kısa süre içinde belli olacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerin yaz aylarında 2 milyon euro bonservisle Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, şu ana kadar 10 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer alan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.