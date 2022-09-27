Derbi öncesi Emre Mor sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Ağrıları nedeniyle 2 antrenmana çıkamayan Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin son idmanına katılan Emre Mor'un Beşiktaş maçında sahada olabileceği kaydedildi.

EMRE MOR, ANTRENMANA ÇIKAMIYORDU

Fenerbahçe'de Emre Mor, ağrıları olması nedeniyle son 2 antrenmanda yer almamıştı. Ancak 25 yaşındaki yıldız oyuncu son yapılan antrenman maçında yer aldı. Emre Mor'un durumu derbi gününe kadar takip edilecek.

EMRE MOR FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenilen Emre Mor için son kararı teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği ve 25 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de yer verip vermeyeceğinin kısa süre içinde belli olacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerin yaz aylarında 2 milyon euro bonservisle Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, şu ana kadar 10 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer alan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle takımına katkıda bulundu.