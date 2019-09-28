Derbi öncesi Ersun Yanal'dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbi öncesi beIN Sports'a konuştu. Ersun Yanal, "Fenerbahçe her geçen gün, bütün rakiplerine saygı duyarak, oyununu geliştirmeye çalışıyor. Oynadığımız oyun kalitesini her geçen gün artırarak, futbol dışında farklı şeyler yapmadan kendimizi ortaya koymalıyız. Bunu yapabilecek bir kadroya sahibiz." dedi.

"ISLA HAZIR"

"Isla tecrübeli bir oyuncu. Sanırım hazırdır, öyle tahmin ediyorum. Aldığımız verilere göre de hazır olduğunu düşünüyoruz."