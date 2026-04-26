Derbi öncesi fair-play görüntüsü! İki takımın yöneticileri buluştu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli yöneticileri statta karşıladı.

İki kulüp yöneticileri arasındaki bu buluşma, derbi atmosferi öncesinde dostluk ve fair-play mesajı olarak değerlendirildi.

Derbi öncesinde iki takım yöneticileri kısa süre sohbet etti.