Derbi öncesi Galatasaray'dan Belhanda kararı!

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, beIN Sports'a açıklamada bulundu. Şahin, "Belhanda için doktorların verdiği rapor doğrultusunda yol aldık. Antrenmanlarda özverili davrandı. Hocamızın tercihi bu şekilde oldu. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu tercihlerimiz bu maça özel." dedi.

Çok iyi hazırlandık ve çok iyi motive olduk. Hafta içi çalışmalarda bunun için yoğunlaştık. Derbiler zor ama keyifli bir şekilde geçiyor. Taraftarlarımızın susmayacağı ve iyi oynayarak kazanacağımız bir maç bekliyorum."