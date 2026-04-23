  • Derbi öncesi gerilim yükseldi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay cevap
Spor

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceğini duyurdu. Bu kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF ile tüm ilişkilerin askıya alındığını bildirdi. Bunun üzerine Fenerbahçe de konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

23 Nisan 2026 Perşembe 13:47
Derbi öncesi Türk futbolunda tansiyon hızla yükselirken, Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın hakem ataması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurmasının ardından sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden sert bir mesaj paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe bu çıkışa imalı ifadelerle yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR'a gitme...

Sakın ha penaltı verme...

Sakın ha bazı konuları açma

'Sakın ha...'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'...

Sıra bu maçta mı?"

