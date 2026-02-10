Anderson Talisca, tüm kulvarlarda 20 gol kaydetti. Kerem, Süper Lig'de 3 ay sonra gol sevinci yaşadı. Marco Asensio'nun en iyi lig sezonu: 9 gol, 7 asist...

F.Bahçe maçın başında uzun vurarak ön alanda baskı yaptı. Talisca'nın penaltı golü geldi 16'da. Asensio, Kerem ve Talisca'nın temposu rakibi hata yapmaya zorladı. Kerem, 27'de kendine has koşusunu yapıp sol ayağıyla bitirdi. 33'te ise doğru yerde bekledi, yaptığı vuruş rakibe çarpıp ağlara gitti. Öte yandan yeni transfer Kante uyum sorunu yaşadı. Guendouzi ise fazla içe gömüldü. İkinci devre Kanarya hayli rahat göründü ve G.Birliği ablukaya alarak başladı. Neticesinde 55'te Koita affetmedi. Tedesco, fiziksel açıdan zayıf görünen Kante'yi 62'de çıkarıp İsmail'i alarak direnci yükseltti. Musaba da hareket kattı ve oyun toparlandı. 45-60 arasında kötü olan Fener; Trabzon maçı öncesinde oyun ve tercihler hakkında bir ders çıkardı.