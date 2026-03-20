  • Derbi öncesi iyi haber! Fenerbahçe ideal 11'ine kavuşuyor
Sakat oyuncuların yokluğunda ligde kayıplar yaşayan Fenerbahçe nihayet ideal kadrosuna geri dönüyor. Gaziantep maçında ikinci yarıda görev alan Talisca'dan sonra Skriniar, Semedo ve Alvarez'in de milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM20 Mart 2026 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Süper Lig yarışının en kritik döneminde yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük zorluk yaşayan Fenerbahçe, nihayet ideal kadrosuna geri dönüyor. Özellikle Talisca ve Skriniar'ın yokluğunda hem hücumda hem de savunmada hatalar yapan ve ciddi puan kayıpları yaşayan sarı lacivertliler, milli arada sorunlarından kurtulmuş bir şekilde Beşiktaş derbisine hazır dönecek. Sakatlık raporlarına göre Fenerbahçe'de en çok aranan kaptan Skrinar tamamen iyileşecek. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazsa, Beşiktaş derbisinde takımla birlikte sahadaki yerini alacak.

NİSAN SONU DÖNECEK

Gaziantep maçının ikinci yarısında görev alan ancak henüz hazır gözükmeyen Talisca da bu sürede eksiklerini giderip, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk 11'deki yerini alabilecek. Bir başka sakat oyuncu Portekizli Nelson Semedo da iyileşecekler arasında. Yıldız futbolcunun da 1 Nisan'dan itibaren takıma katılması bekleniyor. Aynı şeklide Çağlar Söyüncü'nün de dönüşü aynı tarihlere denk geliyor. Uzun süredir sakat olan Edson Alvarez için de artık zor günler geride kaldı. O da takımla çalışmalara başlıyor. Kısmi kas kopması yaşayan Levent'in ise dönüşünün Nisan ayının sonunu bulması bekleniyor.

