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Spor

Derbi öncesi iyi haber! Fenerbahçe'de sakat oyuncularda sevindiren gelişme

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi sakat oyunculardan sevindiren haber geldi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
Derbi öncesi iyi haber! Fenerbahçe'de sakat oyuncularda sevindiren gelişme
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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici bir haber geldi.

Sarı lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının hemen ardından Mert Müldür, Diego Carlos, Djiku, Çağlar, İsmail ve Livakovic'in sakatlık haberleri geldi.

Öte yandan breysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor.

DERBİ MÜCADELESİNDE GÖREV ALABİLİR

Başarılı kaleci Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına yetişme ihtimali bulunsa da Portekizli çalıştırıcı tecrübeli file bekçisini Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecekleri bekleniyor.

İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.

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