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Spor

Derbi öncesi kötü haber! Mehmet Can Aydın sakatlandı

Trabzonspor, genç oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Mehmet Can'ın sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edildi. İşte detaylar...

16 Mart 2024 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Derbi öncesi kötü haber! Mehmet Can Aydın sakatlandı
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Trabzonspor, genç oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

Genç oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

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