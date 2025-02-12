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Spor

Derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi

Trabzonspor'da Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi yaşanana sakatlık gelişmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Bordo mavililer deneyimli futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi
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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'a zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi. Bordo mavili ekipte tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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