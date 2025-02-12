Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'a zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi. Bordo mavili ekipte tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.