İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi kritik gelişme! Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu
Spor

Derbi öncesi kritik gelişme! Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı orta sahanın derbide forma giyebileceği öğrenildi.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Derbi öncesi kritik gelişme! Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Fred, takımla çalışmalara başladı.

Fred'in Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetişmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligdeki Bodrum FK maçında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.