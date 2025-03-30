Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Fred, takımla çalışmalara başladı.

Fred'in Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetişmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligdeki Bodrum FK maçında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.