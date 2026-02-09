İSTANBUL 11°C / 5°C
  • Derbi öncesi kritik karar! Deplasman yasağı açıklandı
Spor

Derbi öncesi kritik karar! Deplasman yasağı açıklandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçına konuk takım taraftarları alınmayacak. Karar, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alındı.

9 Şubat 2026 Pazartesi 19:43
Derbi öncesi kritik karar! Deplasman yasağı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

