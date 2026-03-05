İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9997
  • EURO
    51,0884
  • ALTIN
    7166.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi müjde! Galatasaray'da 3 isim takıma döndü
Spor

Derbi öncesi müjde! Galatasaray'da 3 isim takıma döndü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi çalışmalarına devam etti. Sarı kırmızılıların 3 yıldız ismin antrenmanda takımla birlikte yer aldığı belirtildi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Derbi öncesi müjde! Galatasaray'da 3 isim takıma döndü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçın ardından yapılan üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.