Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi dikkat çeken 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.

DERBİDE BERABERLİK SENARYOSU

Beşiktaş ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı 1-1 berabere biterken, bu rekabette tarafların iki karşılaşmada da yenişemediği son sezon 1996/97 (1-1 & 2-2).

DOLMABAHÇE'DE ZORLU TABLO

2015/16 sezonundan bu yana Beşiktaş'a konuk olduğu Süper Lig maçlarının %80'ini kaybeden Galatasaray (1G 1B 8M), daha önceki 57 karşılaşmanın sadece %30'undan puansız ayrılmıştı (20G 20B 17M).

BEŞİKTAŞ'TAN YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen (8G 5B) ve son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, üst üste dört mücadelede rakiplerini mağlup ettiği son seriyi Şubat-Mart 2025 arasında yakaladı.

GALATASARAY'DAN İSTİKRAR TABLOSU

Son 32 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Galatasaray (26G 4B 2M), bu iki mağlubiyeti de rakip fileleri havalandıramadığı iki deplasman karşılaşmasında aldı (0-2 vs Konyaspor & 0-1 vs Kocaelispor).

SERGEN YALÇIN İLE İÇ SAHADA YENİLMEZ

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son yedi iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (4G 3B), seyircisi önünde aynı teknik direktör döneminde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ekim 2022-Eylül 2023 arasında yakaladı (Şenol Güneş; 15 maç).

TORRENT DÖNEMİNDEN SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de çıktığı son deplasman maçında Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, üst üste 2+ dış saha mağlubiyeti aldığı son süreci Mart-Nisan 2022 arasında Domenec Torrent yönetiminde yaşadı (3M).

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA ZIT TABLO

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan üç takımdan ikisi Beşiktaş ve Galatasaray (17; İstanbul Başakşehir ile birlikte). Siyah-beyazlılar 1-0'ı bulduğu karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden iki ekipten biri konumundayken (16; Gençlerbirliği ile birlikte), Galatasaray açılış golünü kaydettiği mücadelelerde en az puan bırakan takım unvanına sahip (2 puan; 16G 1B).

DERBİDE HIZLI BAŞLANGIÇ

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan iki takım Beşiktaş ve Galatasaray (9). Sezonun ilk yarısında 1-1 biten maçta siyah-beyazlıların kaydettiği tek gol bu dakika aralığında geldi (12; Tammy Abraham).

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TARİHİ SERİ

Son altı Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Orkun Kökçü (4 gol & 3 asist), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana yedi karşılaşmalık bir seri yakalayan ilk Beşiktaş oyuncusu olabilir.

8 MAÇLIK REKOR KAPIDA

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta da gol katkısı yapan Victor Osimhen (7 gol & 4 asist), kariyerinde üst üste sekiz karşılaşmada skora etki ettiği tek serisini Napoli formasıyla Serie A'da yakaladı (Ocak-Şubat 2023).