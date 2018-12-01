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Derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor

Cezalılar ve sakatlardan dolayı Beşiktaş maçının kadrosunu tamamlayamayan Cim-Bom’un yedek kulübesinde A takımından sadece Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik kaldı. 21 kişilik kadroyu genç futbolcular tamamlayacak.

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Galatasaray’da yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde eller, kollar bağlandı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle hem kadro kurmakta hem de kulübede hamle oyuncusu bulmakta sıkıntı çeken teknik direktör Fatih Terim yine gençlere sırt dayayacak.

Serdar Aziz, Donk, Rodrigues ve Ndiaye gibi cezalıların yanında, Belhanda, Sinan ve Emre Akbaba gibi sakat oyuncuların yokluğunu hisseden Terim, ideal bir 11 ile değil, zorunlu bir kadro ile sahaya çıkacak. Terim’in yarınki maçta savunmada, Linnes, Ozan, Maicon ve Nagatomo’ya forma vereceği ifade edildi. Orta alanda Fernando, Selçuk ikilisini tercih edecek olan Terim, Mariano’yu ön tarafa çekecek. Feghouli ve Onyekuru ise sarı-kırmızılılarda sahaya sürülecek diğer isimler olacak.

Sarı-kırmızılılarda ön tarafta ise tek alternatif olan Eren Derdiyok sahadaki yerini alacak. Galatasaray’ın kulübesinde ise A takımdan sadece Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik kaldı. Onları sarı-kırmızılıların gençleri Celil Yüksel, Yunus Akgün gibi isimler takviye edecek.

Bu arada Lokomotiv sonrasında bir gün izin yapan Cim-Bom, derbinin hazırlıklarına dün başladı. Lokomotiv Moskova müsabakasında 90’ar dakika görev yapan futbolcular, salonda bireysel yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana dinamik ısınma ve koşu ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı.

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