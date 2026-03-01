Beşiktaş, ligde 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.

Siyah-Beyazlılar, dış sahada 10 maçtır kaybetmiyor.

Agbadou, Beşiktaş'taki ilk gol sevincini yaşadı.

Orkun Kökçü'nün yokluğunda Kocaelispor deplasmanına çıkan Beşiktaş, hücumda istediği oyunu oynayamadı. Atağa çıkamayan Körfez ekibi de Siyah-Beyazlılar'a boş alan bırakmadı. Müsabakanın ilk 20 dakikasında sadece Beşiktaş'ın 1 şut denemesi vardı, o da isabetsiz oldu. 45 dakikada Kartal 4, Kocaeli sadece 1 kez şut çekti. Bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Beşiktaş, rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşabildi. İkinci yarı, ilk devrenin kopyası gibi başladı. İki takım da hücumda etkisiz kaldı. Fakat Cerny'nin kullandığı kornerde kafayı vuran Agbadou, skor tabeleasını değiştirdi ve Beşiktaş öne geçti. Kalan dakikalarda ev sahibi ekip risk alarak daha fazla öne çıktı. Bu da SiyahBeyazlılar'a savunma arkasında boşluklar yakalama fırsatını verdi. Fakat Sergen Yalçın'ın öğrencileri, hem Cerny hem de Olaitan'la karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedi. Savunmada Uduokhai ve Agbadou'nun kritik müdahaleleri, Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK

Beşiktaş'ta gol katkısı veren ilk Fildişi Sahilli oyuncu olan Emmanuel Agbadou, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık. Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

TAKIM OLARAK BÜYÜYORUZ

Fenerbahçeli Asensio ile bu sezon en fazla asist yapan yabancı oyuncu konumunda olan Cerny, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ORKUN'UN YOKLUĞUNU HİSSETTİK

Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamadı. Yalçın'ın yerine takımı yöneten yardımcı antrenör Murat Kaytaz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu: "İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Galatasaray maçı hazırlıklarımız tamam. Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız."