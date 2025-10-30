İSTANBUL 21°C / 12°C
Derbi öncesi sevindiren haber geldi! Rafa Silva takımla çalışmalara başladı

Konyaspor maçında sakatlanan Rafa Silva'dan iyi haber geldi. Başarılı futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın antrenmanında takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Derbi öncesi sevindiren haber geldi! Rafa Silva takımla çalışmalara başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

